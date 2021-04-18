اليابان: تطعيم جميع السكان فى سبتمبر

وحسبما ذكرت صحيفة "جابان توداى" اليابانية، اليوم الأحد، قال كونو إن رئيس الوزراء يوشيهيدى سوجا، والمدير التنفيذى لشركة "فايرز" البرت بورلا، اتفقا على دعم الإمداد خلال محادثات هاتفية جرت أمس السبت، فى إطار زيارة سوجا التى استمرت ثلاثة أيام لواشنطن للاجتماع مع الرئيس الأمريكى، جو بايدن.
وأضاف كونو، خلال برنامج على قناة "فوجى": "سنعمل على وضع جدول مفصل".
وأضاف كونو، أنه من المتوقع أن تقدم شركة "فايزر طلبًا لتوسيع استخدام لقاحها للمراهقين بين 12 و15 عامًا، بعد تقديم طلب مماثل في الولايات المتحدة.
وبحسب بيانات وزارة الصحة اليابانية، حصل حوالى 1.1 مليون من بين 4.8 مليون من موظفى الرعاية الصحية على اللقاح المضاد لفيروس كورونا حتى يوم 9 أبريل الجارى.
ومن المقرر أن تحصل اليابان على لقاحات كافية من جرعتين لتطعيم 72 مليون شخص، بموجب اتفاقيتها الحالية مع شركة الأدوية الأمريكية، حيث تعتزم الحكومة إعطاء اللقاحات لجميع السكان فوق الـ16 عامًا، بمعدل 110 ملايين نسمة.
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