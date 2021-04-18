التشيك تطرد 18 دبلوماسيًا روسيًا لارتباطهم بالاستخبارات

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الداخلية التشيكى يان هاماتشيك، أمس، إن حكومته قررت طرد 18 موظفًا بالسفارة الروسية فى جمهورية التشيك، معللاً القرار بأنه يأتى بعدما ثبت بوضوح أنهم يعملون مع أجهزة الاستخبارات الروسية.
وأضاف الوزير، الذى يشغل أيضا منصب القائم بأعمال وزير الخارجية، أن هؤلاء الموظفين يتعين عليهم مغادرة البلاد فى غضون 48 ساعة، مشددًا على أن "جمهورية التشيك دولة ذات سيادة وعليها أن ترد على ما أثبتته التحقيقات بالصورة المناسبة".
وكانت الانفجارات وقعت فى مستودع الذخيرة فى فربتيتشى، شرقى العاصمة براغ، بين أكتوبر وديسمبر من عام 2014، ما أسفر عن مقتل شخصين وأضرار جسيمة خطيرة.
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