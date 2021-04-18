آلاف المتقاعدين يتظاهرون ضد الغلاء والفقر فى إيران

جدة - نرمين السيد - وفى مطلع العام الحالى، أفاد مركز الإحصاء الإيرانى، أن معدل التضخم فى البلاد يتجاوز 46% فى الفترة من 21 ديسمبر 2020 إلى 19 يناير 2021، وهو ما يؤشر إلى تفاقم هذه النسبة فى الشهر الماضى، والتى تعكس تسارع التزايد فى كلفة المعيشة اليومية للمواطنين الإيرانيين.

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