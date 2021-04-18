الجيش الألمانى: لن نتخلى عن الذين ساعدونا فى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - أعربت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب كارينباور، عن رغبتها فى "أن تستقبل بلادها الأفغان الذين ساعدوا القوات الألمانية خلال الحرب فى أفغانستان، والذين يمكن أن تتعرض حياتهم للخطر"، موضحة أن "المحادثات جارية بالفعل داخل الحكومة للتوصل إلى حل مبسط وسريع، للموافقة على الطلبات".





وقالت كرامب كارينباور: "نحن نتحدث عن أشخاص عملوا إلى جانبنا، حتى مع وجود خطر على سلامتهم، وفى بعض الحالات كان عملهم لسنوات، وقاتلوا أيضًا إلى جانبنا وقدموا مساهماتهم الشخصية".

وتابعت: "أشعر أن هناك إلتزام عميق على جمهورية ألمانيا الاتحادية بعدم ترك هؤلاء الأشخاص وراءنا دون حماية بعد أن نغادر البلاد فى نهاية المطاف".

وأضافت كرامب كارينباور، أن "ضمان سلامة الأفراد المحليين الذين قدموا الدعم ليس فرضًا على القوات الألمانية فقط، بل على جميع القوات الدولية الموجودة على الأرض".

وبحسب وسائل إعلام ألمانية، فهناك بالفعل إجراء لقبول الموظفين الأفغان المحليين، على الرغم من وجود عدد من الحالات المتنازع عليها، وتريد كرامب كارينباور أن تكون العملية أكثر كفاءة، حيث توظف القوات المسلحة الألمانية حاليًا نحو 300 شخص فى أفغانستان.

وتخطط ألمانيا لسحب وحدتها من مهمة الدعم الحازم لحلف الناتو بحلول منتصف أغسطس، والتى يقدر قوامها بـ 10 آلاف فرد من قوات الناتو.