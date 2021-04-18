منصة إحسان الإجابة علي جميع الأسئلة الشائعة عن المنصة

منصة إحسان هي منصة إلكترونية تدعم التطور الرقمي في العديد من المجالات الخدمية والتنموية حيث إن منصة إحسان للعمل الخيري تحقق أهداف المملكة العربية السعودية الي تطبيق الرقمنة في كافة القطاعات لتنمية التطور التكنولوجي وتحقيق رؤية المملكة 2030 والتي ترتقي بكافة شئون المملكة، وتعتبر المنصة مخصصة لجمع التبرعات بطريقة سهلة وآمنة وفي الوقت نفسة مضمونة وملتزمة بالشفافية والنزاهة، وتقدم المنصة العديد من التبرعات للمحتاجين والفقراء وتعتبر مصرف لإخراج الذكاة والصدقات، ولقد تبرع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للمنصة بمبلغ 20 مليون ريال وتبرع ولي العهد بمبلغ 10 مليون ريال وكذلك العديد من الجهات الاخري.

الأسئلة الشائعة عن منصة إحسان

نتيجة وجود عدد كبير من التساؤلات حول المنصة وكذلك تخوفات من إرسال التبرعات من خلالها، نستعرض معكم الأسئلة الشائعة عن منصة إحسان والتي تجعل عدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية لديهم قلق من وضع أموال التبرعات في هذة المنصة التي لم تصدر منذ وقت طويل

هل منصة إحسان رسمية وموثقة؟

نعم منصة إحسان للعمل الخيري موثقة وتقع تحت إشراف العديد من الجهات المختصة في المملكة ومنها منظمة سدايا والعديد من الجهات الرسمية الاخري، كما انها تأسست بناء علي الأمر السامي.

أرغب الاتظهر بياناتي الشخصية ويكتب فاعل خير؟

عليك إستخدام خاصية التبرع السريع، ولن تظهر اي بيانات خاصة بك.

الإجابة عن الأسئلة الشائعة عن منصة إحسان للعمل الخيري

ونتابع معكم بعض الأسئلة عن منصة إحسان والتي تعتبر مصدر بحث العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية سواء لوضع التبرعات أو لتقديم طلب للحصول عليها

هل يمكن دفع الذكاة علي منصة إحسان؟

نعم، وذلك عن طريق إختيار خدمة حساب الذكاة.

هل يمكن التبرع بمواد عينية؟

لا، يتم قبول التبرعات المالية فقط في الوقت الراهن.

هل يوجد حد أدني للتبرع؟

لا، يمكن التبرع بأي مبلغ ولايوجد حد أدني وحد أعلي.