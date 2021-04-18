التسجيل في العوائد السنوية التابعة لوزارة المالية السعودية

التسجيل في العوائد المالية السنوية المقدمة من الحكومة السعودية للمواطنين, تعتبر العوائد السنوية المقدمة من الحكومة السعودية للمواطنين ورؤساء القبائل السعودية هي مساعدات مالية تقدم كل عام للمواطنين الأكثر فقراً وأقل دخلاً, وتعتبر وزارة المالية هي المسؤولة عن تنظيم وصرف العوائد المالية السنوية, حيث قام بإنشاء هذه الخدمة والمساعدات الملك عبد العزيز آل سعود, كما يمكن التسجيل في هذه المساعدات المالية أو إذا كنت مسجل من قبل بها فيمكنك الاستعلام عنها من خلال خطوات بسيطة وميسرة, وكل ذلك سوف نقوم بعرضه لك في مقالنا.

خطوات التسجيل كمستفيد جديد في العوائد المالية السنوية

يبحث الكثير من المواطنين علي كيفية التسجيل والاستفادة من العوائد المالية السنوية المُقدمة من الحكومة السعودية برعاية وزارة المالية, حيث تقوم الحكومة بإعطائها للمواطنين المحتاجين بشكل سنوي, وتتيح أيضاً استقبال طلبات جديده للاستفادة من المساعدة المالية من العوائد السنوية من خلال خطوات بسيطة:

الدخول إلي الموقع الإلكتروني لوزارة المالية من خلال الرابط التالي: وزارة المالية. يتم بعد ذلك تسجيل الدخول. ثم الضغط علي أيقونة منصة أفراد. بعد ذلك الضغط على التسجيل. تقوم بعد ذلك بكتابة جميع البيانات المطلوبة منك علي الموقع الإلكتروني لوزارة المالية والتي تكون منها, العنوان المسجل في الهوية الشخصية, إجمالي الدخل الشهري لك, كتابة رقم الحساب البنكي الخاص بك, رفع الملفات المطلوبة منك علي الموقع الإلكتروني لوزارة المالية. الضغط على كلمة تسجيل. بعد الخطوة السابقة يمكنك بعدها التسجيل في العوائد السنوية.

كيفية الاستعلام عن العوائد السنوية

بخطوات بسيطه تالية تستطيع الاستعلام عن العوائد السنوية:

الذهاب إلي موقع وزارة المالية السعودي من خلال الرابط الموضح مسبقاً. الضغط علي الخدمات الإلكترونية, ثم اختيار خدمات الأفراد. بعد ذلك اختيار الاستعلام عن العوائد السنوية. يتم تعليم علامة صح علي الشروط والأحكام الموضحة أمامك وذلك للموافقة عليها. ثم الذهاب إلي الخدمات. بعد ذلك تقوم بإدخال رقم الهوية الوطنية التابعة للشخص الذي يحصل علي مساعدات العوائد السنوية من وزارة المالية السعودية. ثم كتابة رمز التحقق الظاهر في الصفحة أمامك. الضغط في الأخير علي استعلام.

يتم التوجه إلي الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.

ثم تقوم باختيار الخدمات الالكترونية, ثم تختار من الخيارات التي تنتج عنها خيار خدمات أفراد.

بعد ذلك تقوم باختيار خدمة حجز موعد.

قم بعد ذلك بالموافقة علي الشروط والأحكام, ثم الضغط علي الانتقال إلي الخدمة.

بعد ذلك تقوم بتتبع الخطوات لتتمكن إكمال حجز الموعد.

خطوات حجز موعد العوائد السنوي