مصرع 5 أشخاص فى حريق بمستشفى لعلاج مصابى كورونا بـ الهند

جدة - نرمين السيد - وبحسب قناة "إنديا تى فى" الهندية، فأن الحريق شب داخل وحدة الرعاية المركزة بمستشفى خاص بولاية تشهاتيسجاره، مشيرة إلى أن السلطات أمرت بإجراء اختبارات الأمان على كافة المستشفيات المختصة بعلاج الفيروس. وأوضحت القناة أن قوات الإطفاء والعاملين بالمستشفى تمكنوا من إنقاذ المرضى، وأنه تم إطفاء الحريق، وتسجيل مخالفة بالإهمال بحق ملاك المستشفى. من جانبه، أعرب رئيس وزراء الولاية عن حزنه جراء الحادث، وأمر بصرف تعويضات مالية لأهالى الضحايا.

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