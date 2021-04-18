لبنان: باسيل يحذر من انقلاب المنظومة الفاسدة على الدولة

جدة - نرمين السيد - وفى تغريدة عبر "تويتر"، اليوم، قال باسيل: "عادةً فى الدول الفاشلة، تنقلب الناس على الأنظمة المستبدة فتطيح بها، وتسترد حقوقها المنهوبة".

وتابع: "أما عندنا فالمنظومة الفاسدة انقلبت على الناس، واستولت على أموالهم، وهى تتحضر للإنقلاب على أصول الدولة ووجودها"، مضيفًا "إلى من يلجأ الناس ليستعيدوا مدخراتهم؟ إلى القضاء الدولى؟ سنتكلم قريبًا".

ويعانى لبنان سلسلة من الأزمات الاقتصادية والسياسية بسبب النخبة الحاكمة، وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، أعلن فى كلمة له فى أغسطس الماضى، أن منظومة الفساد أكبر من الدولة.