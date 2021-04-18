مجلس الشعب السورى: الانتخابات الرئاسية فى 26 مايو المقبل

جدة - نرمين السيد - وينص الدستور السورى على أن يدعو رئيس مجلس الشعب لانتخاب رئيس للجمهورية قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم، فى مدة لا تقل عن 60 يومًا ولا تزيد عن 90 يومًا.

ويشترط دستور البلاد لعام 2012، أن يحصل طالب الترشيح على تأييد خطى من 35 عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، ولا يجوز لعضو مجلس الشعب أن يمنح تأييده إلا لمرشح واحد.