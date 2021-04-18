بايدن: المعارض الروسى نافالنى يعيش وضعا غير عادل

جدة - نرمين السيد - علق الرئيس الأمريكى جو بايدن، على قضية المعارض الروسى أليكس نافالنى، قائلا إنه "يعيش فى وضع غير عادل على الإطلاق"، مضيفا أن صحته تدهورت بعد تحذير الأطباء من تعرضه لسكته قلبية وشيكة، بسبب إضرابه عن الطعام.





وكان نافالنى قد أضرب عن الطعام فى 31 مارس، احتجاجا على ظروف احتجازه السيئة، متهما إدارة السجن بمنعه من الوصول إلى طبيب وأدوية بعد إصابته بانزلاق غضروفى مزدوج. يشار إلى أن أليكس نافالنى نجا من عملية تسميم العام الماضى، حيث اتهم الكرملين وأجهزة الأمن الروسية بالوقوف خلفها، وهو ما تنفيه موسكو.

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