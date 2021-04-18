طريقة تفعيل رخصة القيادة الرقمية عبر ابشر 1442

سوف نتعرف سويا في موقع ثقفني علي طريقة تفعيل رخصة القيادة الرقمية عبر ابشر، حيث يبحث الكثير من المواطنين عن طريقة التفعيل لـ رخصة القياده، يتم ذلك من خلال خطوات الكترونية وسنقوم بتزويدكم بمعلومات مفصلة في هذا المقال اطلقت وزارة النقل السعودية رخصة قيادة رقمية هناك والتي تعتبر بديلا الكترونيا لرخص القيادة الورقية التقليدية وهذه الخدمة هي المدرجة في المملكة الخدمات الفريدة التي تقدمها الحكومة للمواطنين والمقيمين على أراضيها مصممة لتسهيل التحول الرقمي.

طريقة تفعيل رخصة القيادة الرقمية عبر ابشر

تفعيل رخصة القيادة الرقمية هي خدمة إلكترونية تقدمها وزارة النقل في المملكة العربية السعودية من خلال منصة أبشر الإلكترونية وتطبيق توكلنا ، وهي رخصة قيادة تم تطويرها بالتعاون مع هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية من قبل وزارة النقل بالمملكة العربية السعودية. مركز المعلومات الوطني (مركز المعلومات الوطني) مزوّد وهو ترخيص معتمد من الجهة الأمنية ، وفي جميع البرامج التي تتطلب عرضًا تحتوي الرخصة على رمز QR متغير ، ويمكن حفظ نسخة منه على الجهاز الذكي وليس متوفر على البطاقة الأصلية دون الاتصال به ، ويستخدم في حالة الإنترنت ويعرض على موظفي إدارة المرور ، ويمكنك تفعيله بسهولة من خلال منصة أبشر دون الحاجة إلى الاطلاع على مقر الإدارة العامة ، وهذه هي المعلومات التفصيلية.

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خطوات تفعيل رخصة القيادة الرقمية من خلال أبشر

فيما يلي الخطوات الإلكترونية لتفعيل رخصة القيادة الرقمية عبر منصة أبشر عبر الإنترنت:

“من هنا” الوصول المباشر إلى منصة أبشر الإلكترونية.

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور لتسجيل الدخول إلى حساب المستخدم الشخصي أبشر.

انتقل إلى علامة التبويب (خدماتي).

انقر فوق خدمة (إدارة الهوية الرقمية).

من القائمة المنسدلة ، انقر فوق مربع (رخصة القيادة).

ثم انقر فوق رمز (تنشيط رخصة القيادة الرقمية) المعروض أسفل الشاشة.

من خلال هذه الخطوات يمكنك تفعيل بطاقة القيادة الرقمية من خلال حسابك على أبشر بيرسونالز ، وتحميل بياناتها على الجهاز الذكي ، وعرضها على موظفي إدارة المرور دون حمل رخصة القيادة الأصلية.

مميزات رخصة القيادة

وتجدر الإشارة هنا إلى أن رخصة القيادة الرقمية تتمتع بالعديد من المزايا ، على النحو التالي:

في حالة عدم إحضار الشهادة الأصلية ، يتم تبسيط عملية التحقق من صلاحية رخصة القيادة.

يمكنك تنزيل نسخة منه بسهولة على هاتفك الذكي لاستخدامها دون اتصال بالإنترنت.

يمكنك بسهولة تفعيل رخصة قيادتك الرقمية باتباع خطوات بسيطة دون الحاجة إلى مراجعة حركة المرور.

معتمد من وكالة سلامة.

رابط لطريقة تفعيل رخصة القيادة الرقمية عبر ابشر

يمكنك الوصول إلى الرابط عبر الإنترنت المعد خصيصًا لتفعيل رخصة القيادة الرقمية من خلال منصة أبشر الإلكترونية “من هنا” ؛ سينقلك هذا الرابط إلى صفحة إدخال البيانات المخصصة لإكمال تفعيل بطاقة السائق الرقمية بنجاح.

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في هذه المرحلة ، سوف ننتقل بك إلى نهاية هذه المقالة.من خلال هذه المقالة ، تعلمنا خطوات تفعيل رخصة القيادة الرقمية من خلال أبشر. في هذه الخطوة يمكن تفعيل رخصة القيادة بسهولة ويسر من خلال الرابط الشخصي في أبشر حتى تتمكن من تنزيل البيانات الموجودة على الجهاز الذكي في ترخيصك واستخدامها عند الضرورة.