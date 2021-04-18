تردد قناة mbc الجديد 2021 على النايل سات والعرب سات تحديث مايو

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تضم شبكة قنوات mbc مجموعة من أفضل القنوات التلفزيونية التي تضم أقوى البرامج والأفلام والمسلسلات المتنوعة في كافة المجالات، وتعد شبكة قنوات ام بي سي هي الخيار الأفضل للمتابعين في شهر رمضان المبارك، ولهذا فقد حرصت إدارة قنوات ام بي سي على إطلاق تردد قناة mbc الجديد 2021 عبر الأقمار الصناعية المختلفة النايل سات والعرب سات تحديث مايو 2021.شبكة قنوات mbc إم بي سي
قنوات إم بي سي تم إنشائها لأول مرة في لندن وقد أطلق بث القناة في سبتمبر من عام 1991 وهي قناة متنوعة ترفيهية تحتوي على العديد من البرامج المتنوعة، حيث تقدم البرامج الإخبارية، والبرامج الدينية، والبرامج الاجتماعية، والبرامج الرياضية، والأخرى الترفيهية، إلى جانب باقة مميزة من المسلسلات الحصرية.
كما تضم شبكة قنوات إم بي سي قناة إم بي سي مصر وmbc 1 , mbc 2 , mbc 3 , mbc 4 , mbc max وقناة ام بي سي اكشن، وقناة mbc 5تردد قناة mbc الجديد 2021
يتم ضبط واستقبال قناة ام بي سي 1 عبر الأقمار الصناعية النايل سات والعرب سات من خلال ضبط البيانات الآتية:
- القمر الصناعي النايل سات 201 – 7 درجات غرب
- التردد 11470
- معدل الترميز 27500
- القطبية عمودي V
- معامل تصحيح الخطأ 5/6
كما يمكن استقبال قناة ام بي سي 1 عبر القمر الصناعي العرب سات عبر التردد الآتي:
- التردد 11270
- معدل الترميز 27500
- القطبية عمودي.
تعتبر قناة ام بي سي مصر من أشهر وأنجح القنوات العربية بالوطن العربي التي يفضل متابعتها الجميع بالأخص في شهر رمضان المبارك لما تقدمه القناة من مجموعة متميزة من البرامج والمسلسلات، فمن أبرز ما تقدمه القناة بهذا الشهر الكريم:
- برنامج رامز عقله طار.
- مسلسل ملوك الجدعنة.
- مسلسل لحم الغزال.
- مسلسل قصر النيل.
- مسلسل خلي بالك من زيزي.
تردد قناة MBC مصر
- القمر الصناعي النايل سات.
- التردد الشبكي: 11470
- القطبية عمودي.
- معامل تصحيح الخطأ 5/6
- معدل الترميز 27500
الوسوم
تضم شبكة قنوات mbc مجموعة من أفضل القنوات التلفزيونية التي تضم أقوى البرامج والأفلام والمسلسلات المتنوعة في كافة المجالات، وتعد شبكة قنوات ام بي سي هي الخيار الأفضل للمتابعين في شهر رمضان المبارك، ولهذا فقد حرصت إدارة قنوات ام بي سي على إطلاق تردد قناة mbc الجديد 2021 عبر الأقمار الصناعية المختلفة النايل سات والعرب سات تحديث مايو 2021.شبكة قنوات mbc إم بي سي
قنوات إم بي سي تم إنشائها لأول مرة في لندن وقد أطلق بث القناة في سبتمبر من عام 1991 وهي قناة متنوعة ترفيهية تحتوي على العديد من البرامج المتنوعة، حيث تقدم البرامج الإخبارية، والبرامج الدينية، والبرامج الاجتماعية، والبرامج الرياضية، والأخرى الترفيهية، إلى جانب باقة مميزة من المسلسلات الحصرية.
كما تضم شبكة قنوات إم بي سي قناة إم بي سي مصر وmbc 1 , mbc 2 , mbc 3 , mbc 4 , mbc max وقناة ام بي سي اكشن، وقناة mbc 5تردد قناة mbc الجديد 2021
يتم ضبط واستقبال قناة ام بي سي 1 عبر الأقمار الصناعية النايل سات والعرب سات من خلال ضبط البيانات الآتية:
- القمر الصناعي النايل سات 201 – 7 درجات غرب
- التردد 11470
- معدل الترميز 27500
- القطبية عمودي V
- معامل تصحيح الخطأ 5/6
كما يمكن استقبال قناة ام بي سي 1 عبر القمر الصناعي العرب سات عبر التردد الآتي:
- التردد 11270
- معدل الترميز 27500
- القطبية عمودي.
تعتبر قناة ام بي سي مصر من أشهر وأنجح القنوات العربية بالوطن العربي التي يفضل متابعتها الجميع بالأخص في شهر رمضان المبارك لما تقدمه القناة من مجموعة متميزة من البرامج والمسلسلات، فمن أبرز ما تقدمه القناة بهذا الشهر الكريم:
- برنامج رامز عقله طار.
- مسلسل ملوك الجدعنة.
- مسلسل لحم الغزال.
- مسلسل قصر النيل.
- مسلسل خلي بالك من زيزي.
تردد قناة MBC مصر
- القمر الصناعي النايل سات.
- التردد الشبكي: 11470
- القطبية عمودي.
- معامل تصحيح الخطأ 5/6
- معدل الترميز 27500
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