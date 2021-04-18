تردد قناة On Time sport جودة hd لمتابعة مباراة الأهلي والزمالك المنتظر انطلاقها اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز المصري، تلك المبارة المؤجلة من الجولة الرابعة، حيث يسعي كلا الفريقين من حصد نقاط المباراة الثلاثة، حيث أن أهمية الثلاث نقاط بالنسبة للنادي الزمالك تتمثل في استمرار تصدر بطولة الدوري العام، حيث يتصدر الفارس الابيض بطولة الدوري العام بفارق 3 نقاط عن النادي الأهلي، ويتبقي للنادي الاهلي مبارتين مؤجلتين إذا حقق الفوز فيهم يتفوق علي الزمالك بفارق 3 نقاط.

يمكن لمتابعي الساحرة المستديرة حول العالم متابعة المباراة الهامة بين قضبين الكرة المصرية الزمالك والأهلي، التي يتم بثها على تردد أون تايم سبورت الرياضية، والتي يمكنك إستقبال ترددها الجديد كالتالي:

القمر الصناعي نايل سات التردد 12654 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5/6

يذكر أن قنوات on time sport الرياضية ستنقل مباراة الزمالك والاهلي أيضاً على التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات

الاستقطاب: افقي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

التردد: 11449.

معدل الترميز: 27500.

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.



خط الدفاع: محمود علاء، محمود حمدي الونش.

باك يمين: حازم امام.

باك شمال: احمد ابو الفتوح.

خط الوسط المدافع: طارق حامد، فرجاني ساسي.

خط وسط مهاجم: اشرف بن شرقي، شيكابالا، يوسف أوباما.

خط الهجوم: سيف الجزيري.

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: احمد رمضان بيكهام، بدر بانون، رامي ربيعة، أيمن أشرف.

خط الوسط: عمر السولية، اليوا ديانج، قفشة، حسين الشحات، محمد شريف.

خط الهجوم: مروان محسن.

تنطلق في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الأحد الموافق الثامن عشر من شهر أبريل مبارة القمة بين فريقين الزمالك والأهلي المصري علي استاد القاهرة الدولي.

تعد قناة قنوات أون تايم سبورت هي القنوات الحصرية التي تنقل مباريات الدوري المصري الممتاز، لذا يمكنك ضبط تردد قناة On Time sport جودة hd لمتابعة مباراة الأهلي والزمالك اليوم كما أوضحنا لكم.