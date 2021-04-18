رابط برنامج فني رعاية مرضى وما هي التخصصات المطلوبة وشروط التسجيل

رابط برنامج فني رعاية مرضى، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالمملكة العربية السعودية عن التسجيل في برنامج فني رعاية مرضي 1442، ويكثر البحث عبر محرك البحث جوجل منذ الإعلان عن البرنامج، وهو برنامج يؤهل من يحصل عليه للعمل مساعدين مستقلين لأخصائي التمريض، وثقل الحاصلين عليه بالمهارات اللازمة لرعاية المرضى،فما هي شروط التقديم في البرنامج، وخطوات التسجيل في البرنامج، والتخصصات المطلوبة للتقديم في البرنامج، وتحرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة دائماً، على تقديم العديد من الخدمات والبرامج التي يهتم بها الباحثين عن فرصة عمل، لذلك وفي هذا المقال نقدم لقراء موقع “ثقفني” الأعزاء بالتفصيل، كل ما يخص التسجيل في برنامج فني رعاية مرضى، حتى يتمكنوا من التقديم والحصول على البرنامج المهم والمطلوب في التوظيف بعد ذلك.

رابط برنامج فني رعاية مرضى

يبحث الكثير من الراغبين في التقديم لبرنامج فني رعاية مرضي، والذي تم الإعلان عنه من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن رابط برنامج فني رعاية مرضى 1442 والرابط هو https://ha.edu.sa/ar/nursing-care-assistant

شروط التقديم في البرنامج

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

ليس على رأس العمل.

تقديم كافة المستندات المطلوبة.

إجادة اللغة الإنجليزية والحصول على الشهادات المعتمدة.

المؤهل التخصصات المطلوبة أن يكون المتقدم للبرنامج حاصل على درجة البكالوريوس تقنية حيوية، فيزياء، كيمياء، أحياء دقيقة، كيمياء حيوية

شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها من وزارة التعليم والسجل الأكاديمي وذلك إذا كانت الشهادة صادرة من خارج المملكة.

شهادة إجادة اللغة الإنجليزية “شهادات معتمدة ومعترف بها”.

السجل الأكاديمي وذلك في حالة إذا كانت الشهادة لا يوجد بها معلومات المعدل التراكمي.

يتم أولاً فرز المستندات والطلبات المقدمة ويتم استبعاد من لم يستكمل المستندات المطلوبة ولم يستوفي الشروط المطلوبة.

تكون المفاضلة بين المتقدمين على أساس المجموع أو المعدل التراكمي وكذلك درجة اللغة الإنجليزية.

التخصصات المطلوبةالمستندات المطلوبةآلية المفاضلة بين المتقدمينموعد التسجيل في برنامج فني رعاية مرضي 1442

يبدأ التسجيل الإلكتروني في البرنامج، يوم الأحد الموافق 18 أبريل وينتهي يوم الخميس الموافق 6 مايو وذلك كما تم الإعلان عنه من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وبالتعاون مع الأكاديمية الصحية بالمملكة.