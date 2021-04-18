أفغانستان: مقتل 28 من عناصر طالبان خلال عمليات للجيش

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الأحد، مقتل 28 مسلحًا وإصابة 28 آخرين من أعضاء حركة طالبان، فى أقاليم "ننكارهار ولاجمان وغزنى وقندهار وزابول وهيرات وفرخ وبلخ"، خلال الـ24 ساعة الماضية.





وحسبما نقلت وكالة "خاما برس" الإخبارية فى أفغانستان، اليوم الأحد، قالت وزارة الدفاع الأفغانية، إن قوات الأمن الوطنى الأفغانية عثرت على 34 عبوة ناسفة، وأحبطت مفعولها، والتى كانت طالبان زرعتها على طرق عامة. وأشار التقرير، إلى أنه تم إخلاء مناطق واسعة من نفوذ طالبان، وضبط بعض الأسلحة التى تخص الجماعة الإرهابية.

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