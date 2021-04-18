جنوب إفريقيا توصى برفع الحظر عن لقاح جونسون آند جونسون

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت وكالة "بلومبرج" الإخبارية، قال بيان للهيئة الجنوب إفريقية: "تشمل تلك الشروط على سبيل المثال، لا الحصر، تعزيز فحص ومراقبة المشاركين، الذين يواجهون خطر تشكيل جلطات دموية".

وكانت جنوب إفريقيا قررت وقف استخدام لقاحات "جونسون آند جونسون" بعدما دعت هيئات صحية فى الولايات المتحدة إلى وقفها، يوم الثلاثاء الماضى، إذ يعد لقاح "جونسون آند جونسون" عنصر رئيسى لخطة التطعيم فى جنوب إفريقيا.

ويستخدم اللقاح بالفعل لتطعيم موظفى الرعاية الصحية فى جنوب إفريقيا، مع عدم وجود تقارير عن آثار جانبية له.