روحانى يدعو جنرالات إيران للابتعاد عن السياسة

جدة - نرمين السيد - دعا الرئيس الإيرانى حسن روحانى، الجنرالات السابقين إلى الابتعاد عن العمل السياسى، لاسيما هؤلاء المتطلعين لخوض غمار الحياة السياسية والترشح للانتخابات الرئاسية، المقررة فى 18 يونيو.





وقال روحانى: "واجب قواتنا المسلحة ليس فقط ذا طبيعة عسكرية، ولكن أيضاً ليس الدخول فى السياسة"، معتبرًا أن مهمة الجيش هى حماية سيادة الأمة والحكومة المنتخبة من قبل الشعب. وتأتى تصريحات روحانى على خلفية إعلان العديد من العسكريين السابقين عزمهم الترشح للانتخابات، ما يثير مخاوف لدى التيار الإصلاحى الذى ينتمى إليه روحانى من أن البلاد قد تديرها حكومة عسكرية فى المستقبل.

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