نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم برنامج المندوس في رمضان 2021 وطريقة المشاركة في المسابقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة رقم برنامج المندوس وطريقة المشاركة في المسابقة الرمضانية على قناة سما دبي الإماراتية، وهو ما يبحث عنه الكثيرون من محبي المسابقات الرمضانية للحصول على الجوائز القيمة التي بقدمها البرنامج، وهي مسابقة عريقة لها سنوات وسنوات يتم تقديمها خلال شهر رمضان على شاشة تلفزيون سما دبي، وهال متابعين من كل المحافظات الإماراتية ليس هذا فقط، بل من الدول العربية، ويتميز البرنامج بروح خفيفة تقدم البهجة والفرحة، وغالبية المشاركين بكون لهم حظ بالحصول على فرصة الفوز وفتح صندوق المندوس.

برنامج المندوس

البحث عن أرقام برنامج المندوس للاتصال من داخل الإمارات، ورقم الواتساب للاتصال من أي مكان والمشاركة، هو ما سنجيب عنه لمتابعينا الكرام، فقد استطاع برنامج المندوس أن يفرض نفسه ولقوة في خريطة البرامج الرمضانية المتميزة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وكل عام يزداد البرنامج شعبية، كما أن الجوائز تتنوع ما بين جوائز مالية من 2000 درهم وحتى 10 آلاف درهم، وهناك ثلاث سيارات ضمن الجوائز، والمسابقة تكون على الهواء مباشرةُ في خدود الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت الدولة.

رقم برنامج المندوس

طريقة المشاركة في المسابقة اليومية تكون عبر الاتصال رقم برنامج المندوس والذي يقدمه الإعلامي الإماراتي عبد الله إسماعيل، وعند الدخول معه على الهواء، يتم عرض سؤال على المشترك كي يجيب عليه، وهي عادة تكون أسئلة سهلة وهناك ومن السهل على المشترك معرفة الإجابة وبالتالي يكون مؤهل لاختيار واخدة من الجوائز وهو ونصيبه.

ومن أجل الاتصال على أرقام هاتف المندوس والواتس أب هي:

كما يوجد رقم للاتصال 00971600551416 .