الطيران الروسى يشن 70 غارة على معاقل داعش فى البادية السورية

وبحسب المرصد السورى، شملت الغارات مناطق أخرى ضمن مثلث حلب حماة الرقة، بالإضافة للحدود الإدارية بين الرقة ودير الزور. كما طالت الغارات مغر وكهوف يرجح أن التنظيم يتحصن بها هناك، إضافة لضرب الخطوط الخلفية للتنظيم للحد من نشاطه، وسط معلومات عن قتلى وجرحى على خلفية الضربات.
وكان المرصد السورى نشر أمس السبت، أن المقاتلات الروسية لاتزال تلاحق عناصر تنظيم داعش ضمن مناطق انتشارهم فى البادية السورية، بهدف شل حركتهم وإعاقة نشاطهم الكبير هناك.
كما وثق المرصد السورى لحقوق الإنسان، تنفيذ الطائرات الحربية الروسية لغارات مكثفة منذ ساعات الصباح الأولى، طالت بمجملها منطقة مثلث حلب حماة الرقة، مستهدفة مزيدًا من المغر والكهوف، وسط معلومات عن قتلى وجرحى فى صفوف التنظيم الإرهابى.
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