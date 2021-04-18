إيران تكشف عن منظومة جديدة للدفاع الجوى

جدة - نرمين السيد - كما استعرض الجيش الإيرانى عشرات الطائرات المسيرة، الاستطلاعية والهجومية، وأنظمة الحرب الإلكترونية، وذلك خلال العرض الذى أقيم فى العاصمة طهران. وحسبما ذكرت وكالة "فارس" الإيرانية، فإن المنظومة الجديدة قادرة على اعتراض وتدمير أنواع الطائرات والصواريخ الباليستية والكروز.

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