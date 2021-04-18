للمرة الأولى.. الحكومة الليبية الجديدة تعقد اجتماعا فى بنغازى

جدة - نرمين السيد - وقال الناطق محمد حمودة: "ستكون هناك زيارات للرئيس ولكافة الوزراء لعدة مدن ليبية أخرى"، مشيرا إلى أن "زيارات الحكومة للمدن الليبية مهمة ومبرمجة ضمن برنامج العمل الحكومى"، بحسب ما نقلت "روسيا اليوم".

وأضاف حمودة أن "رئيس حكومة الوحدة الوطنية أكد فى كثير من المناسبات على ضرورة الذهاب والتنقل والوقوف على الأوضاع فى كافة المدن، وأن أى وزير لا يستطيع التحرك والذهاب إلى المناطق الليبية المختلفة هو غير مرحب به أساسا بالحكومة".

يشار إلى أن الدبيبة ومنذ توليه السلطة، لم يقم بزيارة رسمية إلى بنغازى برفقة وزراءه، وتعد هذه المرة الأولى التى يعلن فيها الدبيبة عن الزيارة وعقد اجتماع وزراى هناك.