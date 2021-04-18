شرح تطبيق ومنصة GSA LIVE لمتابعة مباريات دوري أبطال آسيا مجانا

منصة GSA LIVE لمتابعة مباريات دوري أبطال آسيا والدوري السعودي والعديد من البطولات الآسيوية والعالمية، حيث تم انطلاق هذه المنصة الإلكترونية gsa live مؤخراً وهي الوحيدة التي تقوم بنقل مباريات دوري أبطال آسيا بعد عدم قدرة قنوات بي أن سبورت من الحصول علي حقوق البث، الأمر الذي نجح فيه شركة الرياضية السعودية من الحصول علي حقوق البث والتي تتيح للمشاهدين إمكانية مشاهدة المباريات والبطولات على تطبيق لأجهزة الأندرويد وتطبيق متاح علي أجهزة الآيفون، كما يمكنكم أيضاً مشاهدة المباريات على المنصة الإلكترونية.

بداية من دوري المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا انطلقت المنصة والتطبيق الالكتروني في بث المباريات بعد نجاحها في شراء حقوق البث لمدة أربع أعوام قادمة، بعد أن كانت الحقوق متاحة على قنوات بي ان سبورت لفترات طويلة.



فيما أعلنت المنصة الإلكترونية أنها قامت خلال الساعات الأخيرة العديد من التحديثات الجديدة على التطبيق والذي يمكن المشاهدين من متابعة البطولات الآسيوية والعالمية عبر تطبيق GSA LIVE على الجوال بشرط أن يتوافق إمكانيات الجوال مع الخصائص التي تتيح لك المشاهدة دون توقف، أبرز هذه الخصائص التالي:

يتطلب من حاملي جهاز iPhone أو iPad أن يكون اقل إصدار على الجهاز 11.0 أو إصدار أعلي من ذلك.

يجب على مستخدمي Apple TV ابل تي في أن يتوافر إصدار 9.2 أو أعلي من ذلك.

تعد أبرز البطولات التي يتم نقلها على المنصة والتطبيقات تصفيات كأس آسيا 2023، بطولة دوري الأبطال الآسيوي، بالإضافة إلي بطولة الدوري الممتاز السعودي دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يتمكن الأشخاص في كل دول العالم من عشاق الساحرة المستديرة الراغبين في مشاهدة البطولات الآسيوية والعالمية الدخول على تطبيق متجر جوجل بلاي البحث عن تطبيق GSA LIVE والضغط على كلمة تحميل ثم القيام بتثبيت التطبيق، كما يمكنك أيضاً تحميل التطبيق على جهاز الآيفون من خلال التوجه إلي ابل ستور وتحميل وتثبيت التطبيق، والاستماع بمشاهدة كافة المباريات المنقولة التطبيق وأيضاً منصة GSA live.

