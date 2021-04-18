الأهلي في "مأزق" قبل مواجهة الزمالك في "قمة رمضان"

ساعات قليلة تفصلنا عن قمة الأهلي و الزمالك، بالجولة الرابعة المؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وسط غيابات عديدة تضرب الفريق الأحمر حامل اللقب، وأبرزها حارس الفريق محمد الشناوي.

ويحل حامل لقب الدوري المصري، ضيفا من العيار الثقيل أمام غريمه التقليدي الزمالك، في القمة الرمضانية الثالثة عشر ضمن إطار منافسات الجولة الرابعة المؤجلة يوم الأحد 18 من شهر أبريل الجاري.

و تواجه القطبين في شهر رمضان من قبل في 12 مناسبة قبل مواجهة الجولة الرابعة المؤجلة من بطولة الدوري المصري، حيث حقق المارد الأحمر في ستة مواجهات وتغلب الأبيض 3 مرات بينما حسم التعادل 3 آخرين.

و يحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة من 14 مباراة خاضها الفارس الأبيض في مسابقة الموسم الجاري، حيث حقق الفريق الفوز في 10 مواجهات وتعادل في 3 وتلقى الخسارة في لقاء واحد.

وعلى الجانب الآخر يأتي الأهلي في الترتيب الرابع مؤقتا برصيد 27 نقطة من 11 مباراة، حقق حامل اللقب الفوز في 8 مواجهات وتعادل في ثلاث ولم يتلقى بطل الدوري أية هزيمة حتى الآن.

غيابات الأهلي تهدد الأحمر قبل مواجهة الزمالك

ويفتقد المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني خدمات عدد من لاعبيه ما بين الإصابة بفيروس كورونا أو إصابات أخرى، وهم محمد الشناوي ومحمد هاني وياسر إبراهيم وعلي معلول وحمدي فتحي وجونيور أجايي ومحمد محمود وكريم نيدفيد ومحمود متولي ومحمود وحيد.

ويقول سامي الشيشيني، لاعب الزمالك السابق في تصريحات خاصة لسكاي نيوز عربية، بشأن مواجهة القمة: "مباراة صعبة علي الفريقين، الزمالك خرج من أفريقيا و يهمه المحافظة علي القمة و تكملة الأداء الجيد، أما الأهلي أداؤه ليس ثابتا، و غير مقنع و لكن النتائج جيدة، وصل للدور الثمانية في أفريقيا، و فاز في الكأس، و يعنيه التقدم نحو صدارة الدوري".

و بشأن تأثير غيابات المارد الأحمر يعلق مدرب الأبيض الأسبق: " بالطبع الغيابات ستؤثر علي النادي الأهلي، لأن الغيابات هم لاعبون أساسيون مثل غياب الشناوي ، أجايي ، علي معلول ، حمدي فتحي، ياسر إبراهيم ، لكن مباراة القمة دائما و النتيجة تكون غير متوقعة، و الزمالك حاليا فرص فوزة أكبر".

و في نفس السياق يقول محمد فاروق، نجم الأهلي الأسبق: "غيابات الأهلي ستأثر على شكل الفريق وطريقة اللعب، و لكن مباريات الأهلي و الزمالك تكون مختلفة دائما و تعتمد على حالة اللاعبين يوم المباراة و الأهلي به عناصر جيدة تستطيع تعويض الغيابات".

و يكمل فاروق: "الزمالك لديه عدد من اللاعبين المميزين، فالفريق حقق الفوز في آخر مواجهتين ولديه نشوة بالإضافة إلى أن المدرب باتريس كارتيرون يجيد التعامل في مباريات الأهلي وبشأن نتيجة المباراة صعب التكهن بها ولكن أتوقع أن تنتهي بالتعادل".

و يتم نجم الأهلي الأسبق موضحا رأيه بشأن أكثر المراكز التي سيتأثر بها الأهلي أمام الزمالك: " بالطبع غياب جونيور أجايي سيؤثر على فريق الأهلي في الشق الهجومي، وأيضا محمد الشناوي في مركز حراس المرمى هما أكثر مركزين سيتأثر بهما الفريق أمام الزمالك".