مصر.. قطار يخرج عن القضبان في بنها وأنباء عن ضحايا

حادث قطار جديد شهدته مصر، الأحد، عندما خرج قطار متجه من القاهرة إلى المنصورة عن مساره.
وخرج القطار المتجه من القاهرة الي المنصورة عن القضبان، قرب محطة سكة حديد طوخ في بنها.
وقامت مستشفيات القليوبية بالدفع بالعديد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين لأقرب مستشفيات.
وكشف مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد في مصر تفاصيل خروج "قطار 949 القاهرة- المنصورة" عن القضبان من سندهور، بين بنها وطوخ، بالقليوبية.
وقال المصدر وفق «بوابة أخبار اليوم»، إن الحادث هو لقطار مختلط، مكون من عربات أسباني مكيفة وعربات مميزة، وقد انفصلت عربتين عن القطار، وانقلبت عربة، مما أسفر عن سقوط مصابين، وتوقف الحركة على الخط المتجه من القاهرة إلى المنصورة.
وقال المصدر إن القطار كان قادما من القاهرة وفي طريقه إلى المنصورة، وخرجت عجلات عن القضبان مما أدى إلى توقفه وتوقف الحركة عن الخط بالكامل.
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