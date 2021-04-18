رابط برنامج فني رعاية مرضى الشروط المطلوبة للتقديم وموعد التسجيل والأهداف والمميزات للبرنامج

رابط برنامج فني رعاية مرضى، من أهم مواضيع البحث من الرجال والنساء من حملة درجة البكالوريوس وما يعادلها في الوقت الحالي، بعد أن نشر موقع وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع معهد الصحة التابع لمجلس المهن الصحية بالسعودية، عبر موقعها الرسمي على تويتر عن فتح باب التسجيل والتقديم في البرنامج وفق ضوابط وشروط وضعتها الوزارة، يجب أن تتوافر في المتقدمين وحددت موعد بدأ وانتهاء فترة التسجيل والرابط الخاص بالتقديم، والهدف من البرنامج وكافة التفاصيل الخاصة بالتقديم ستجدوها معنا عبر موقعكم المتميز “ثقفني” فتابعونا.رابط برنامج فني رعاية مرضى
يمكن لجميع الرجال والنساء المنطبق عليهم شروط التسجيل، الدخول على رابط التسجيل في البرنامج وفق المواعيد التي حددها الإعلان الخاص بالتقديم.موعد التقديم والتسجيل في البرنامج
أعلنت وزارة الموارد البشرية أن التسجيل في البرنامج سوف يبدأ، اليوم الأحد 6 من شهر رمضان الموافق 2021/04/18، حتى يوم الخميس الموافق 2021/05/06 ميلادي على الرابط أعلاه.شروط التقديم في برنامج فني رعاية مرضى
- يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من من تنطبق عليهم شروط المواطنة.
- يجب أن لا يكون المتقدم للتسجيل على رأس العمل خلال أل 90 يوم الماضية.
- يجب على المتقدم أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس وفق التخصصات المطلوبة بمعدل لا يقل عن 3-5 سنوات.
- تخصص أحياء دقيقة.
- تخصص تقنية حيوية.
- تخصص فيزياء.
- تخصص كيمياء.
- تخصص كيمياء حيوية.
- مكافأة شهرية طوال فترة البرنامج.
- يتحمل البرنامج نسبة 80% من قيمة مصروفات المواصلات للمتدرب.
وضعت المملكة العربية السعودية رؤية أستراتيجية 2030 للنهوض بالمملكة في كافة المجالات، وأول وأهم تنفيذ هذه الرؤية هو العامل البشري المتعلم والمتدرب على أعلى مستوى، لتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطن، يهدف البرنامج إلي تزويد المتخصصين بالمهارات الأساسية اللازمة لرعاية المرضى.
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رابط برنامج فني رعاية مرضى، من أهم مواضيع البحث من الرجال والنساء من حملة درجة البكالوريوس وما يعادلها في الوقت الحالي، بعد أن نشر موقع وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع معهد الصحة التابع لمجلس المهن الصحية بالسعودية، عبر موقعها الرسمي على تويتر عن فتح باب التسجيل والتقديم في البرنامج وفق ضوابط وشروط وضعتها الوزارة، يجب أن تتوافر في المتقدمين وحددت موعد بدأ وانتهاء فترة التسجيل والرابط الخاص بالتقديم، والهدف من البرنامج وكافة التفاصيل الخاصة بالتقديم ستجدوها معنا عبر موقعكم المتميز “ثقفني” فتابعونا.رابط برنامج فني رعاية مرضى
يمكن لجميع الرجال والنساء المنطبق عليهم شروط التسجيل، الدخول على رابط التسجيل في البرنامج وفق المواعيد التي حددها الإعلان الخاص بالتقديم.موعد التقديم والتسجيل في البرنامج
أعلنت وزارة الموارد البشرية أن التسجيل في البرنامج سوف يبدأ، اليوم الأحد 6 من شهر رمضان الموافق 2021/04/18، حتى يوم الخميس الموافق 2021/05/06 ميلادي على الرابط أعلاه.شروط التقديم في برنامج فني رعاية مرضى
- يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من من تنطبق عليهم شروط المواطنة.
- يجب أن لا يكون المتقدم للتسجيل على رأس العمل خلال أل 90 يوم الماضية.
- يجب على المتقدم أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس وفق التخصصات المطلوبة بمعدل لا يقل عن 3-5 سنوات.
- تخصص أحياء دقيقة.
- تخصص تقنية حيوية.
- تخصص فيزياء.
- تخصص كيمياء.
- تخصص كيمياء حيوية.
- مكافأة شهرية طوال فترة البرنامج.
- يتحمل البرنامج نسبة 80% من قيمة مصروفات المواصلات للمتدرب.
وضعت المملكة العربية السعودية رؤية أستراتيجية 2030 للنهوض بالمملكة في كافة المجالات، وأول وأهم تنفيذ هذه الرؤية هو العامل البشري المتعلم والمتدرب على أعلى مستوى، لتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطن، يهدف البرنامج إلي تزويد المتخصصين بالمهارات الأساسية اللازمة لرعاية المرضى.
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