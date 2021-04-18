طريقة التسجيل في منصة إحسان لسداد الديون عن الشباب وفك كربهم

تعتبر منصة إحسان من أبرز الجهات الخيرية التي تم إطلاقها وتدشينها في الفترة الأخيرة من حكومة المملكة العربية السعودية حتى تساهم في سداد ديون الغارمات والشباب من المديونين، وخصوصاً في الشهر الكريم الذي يزداد فيه عمل الخير والبحث عن الثواب والأجر العظيم خلال شهر رمضان المبارك، فقد شاركت المنصة في فك كرب أحد الشباب الأعزب البالغ من العمر 21 عام، وساعدت في خروجه من السجن بعد أن أمضى به أربعة عشر شهر بعد سداد دينه الذي بلغ 1,171,50 ريال سعودي.

منصة إحسان السعودية

تسعى الحكومة السعودية طوال الوقت إلى تبني المشروعات الخيرية التنموية وتوجيه كبار المسؤولين والعلماء داخل المملكة نحو أهمية العمل الخيري، بالتعاون مع الكثير من رجال الأعمال والجهات الخيرية، الت عملت على التطوير من جانب هيئة ساديا وهي الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، والتي تعمل على إطلاق الحملة الوطنية للأعمال الخيرية المستمرة على مدار الشهر الكريم، لتعريف المواط بدور المنصة في التطوير من القيم الخاصة بالأعمال الخيرية لجميع أفراد المجتمع.

طريقة التسجيل في منصة إحسان

يمكنكم الآن التسجيل في منصة إحسان الإلكترونية للتبرعات والأعمال الخيرية وتقديم الزكاة، من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالمنصة، حتى تتمكنوا من فتح حساب جديد في المنصة، وتقديم طلبات الاستحقاق الخاصة بسداد الديون أو طلبات تقديم التبرعات والزكاة للمحتاجين والفقراء، ويتم تلقي الطلبات من قبل لجان مختصة تقوم بالاستعلام عنها جميعاً من خلال لجان فرجت وإغاثة، وهناك برنامج على الموقع الإلكتروني يمكنكم من احتساب قيمة الزكاة من خلال حاسبة الزكاة، تمكنت المنصة من سداد ديون عدد كبير لغاية من الغارمين والغارمين، فليس من الضروري سداد الدين كله، ولكن من لممكن تقديم جزء ولو بسيط حتى يتم اكتمال المبلغ.