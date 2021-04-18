طريقة رفع إيقاف خدماتي وسداد الديون المتعسرة من خلال منصة إحسان

ماهي منصة إحسان الخيرية هي منصة تقدم تبرعك لصالح العمل الخيري، وتقديم يد العون للمحتاجين والفقراء وسداد ديون السجناء، والديون المتراكمة، وإغاثة المحتاجين والمرضى، والتبرع لبناء المساجد ورعاية الأيتام، والأطفال الرضع، والمطلقات، والنساء المحتاجين، والأسر التي تحتاج لترميم المنازل والطعام والشراب، كما أنه من خلال منصة إحسان يمكنك أن تحصل على الملابس والأطعمة وتوصيل المياه، وتوفير الأجهزة الكهربائية والعمليات الجراحية، كل هذا من خلال التبرع لصالح منة إحسان للعمل الخير وتقديم العون لكل محتاج.

من خلال رابط فرجت عبر منصة إحسان وأبشر الإلكترونية يمكنك الدخول من خلال أحدى المنصات السابقة واختيار أيقونة فرجت لسداد الديون للمتعسرين تسجيل الدخول رابط فرجت سداد الديون إلكترونيا خطوة خطوة ستقوم بالتسجيل وسداد الديون واختيار المديرية العامة للسجون وهذا لسداد ديون السجناء ومعرفة المبالغ المالية عليهم وسدادها، ويمكنك من خلال أبشر أن تقوم بتسجيل حساب جديد أو الدخول عبر حسابك الشخصي كمستفيد لإضافة حسابك لسداد الديون ودفع المديونية.

يمكنك أن تقوم بالدخول على منصة إحسان الخيرية، والتسجيل بها برقم هاتفك السعودي كمستفيد من التبرعات ويتم مراجعة طلبك والرد برسالة عبر الهاتف الذي أدخلته بالموافقة أو الرفض، رابط التسجيل في منصة إحسان من خلال الموقع الإلكتروني، فتوفر منصة إحسان سداد للمديونية وإغاثة المرضى والمحتاجين، ويمكنك أن تقوم بالتبرع لمنصة إحسان بدون أن يتم ذكر اسمك من خلال التبرع السريع بجانب كل حالة وبرنامج في إحسان الخيرية.

هناك العديد من الأفراد من لا يمكنه أن يحصل على خدمات من مصة إحسان أو العديد من الخدمات الأخرى كخدمات أبشر، وذلك لوقف خدماته بحكم قضائي بسبب تراكم المديونية وعدم سداد القرض بعد أخذه من البنك، فيتم الإقرار بعدم حصول على خدمات أخرى، ويمكنك أن تقوم برفع إيقاف خدماتك بالدخول على منصة ناجز واختيار المحاكم، ثم القضايا، ثم إدخال رفع إيقاف خدماتي وانتظار الموافقة على الطلب وتقديم الأوراق والمستندات اللازمة لذلك للموافقة على طلبك والحصول على خدماتك مرة أخرى.