السودان: نتطلع لدعم الدول الإفريقية للتوصل لحلول مرضية بشأن سد النهضة

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "العربية"، منذ قليل، قال السودان: "نتطلع لدعم الدول الإفريقية للتوصل لحلول مرضية لكل الأطراف بشأن سد النهضة". وكان رئيس مجلس السيادة السودانى، الفريق عبدالفتاح البرهان، أكد مساء أمس الجمعة، أن موقف السودان من سد النهضة واضح، وأنه "يريد اتفاقا ملزما"، وأن السودان يستعد للدفاع عن أراضيه، معبرًا عن أسفه للتصعيد الإثيوبى.

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