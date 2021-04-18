رابط الدخول في منصة مدرستي لأداء الاختبارات النهائية للثانوي والمتوسطة 1442

رابط التسجيل في منصة مدرستي لأداء الاختبارات النهائية 1442، يبحث الكثير من الطلاب عن طريقة الدخول للاختبار النهائي وهذا بعد تقديم الاختبارات النهائية لتبدأ وتنتهي في رمضان لجميع المراحل ومنها المتوسطة والثانوية، وقد تحدثنا عن موعد الاختبارات النهائية في منصة مدرستي في مقال سابق من هنا موعد الاختبارات النهائية الجديد في منصة مدرستي 1442، تابعوا معنا للتعرفوا على طريقة الدخول في منصة مدرستي لأداء الاختبارات النهائية في موقعكم ثقفني.

طريقة دخول الطلاب لمنصة مدرستي لأداء الاختبارات النهائية 1442

ويمكن للطلاب بالمرحلة الثانوية والمتوسطة أداء اختباراتهم النهائية عن طريق منصة مدرستي بكل سهولة، تابعوا معنا لتتعرفوا على خطوات الدخول إلى منصة مدرستي لأداء الاختبارات النهائية، بكل سهولة، تابعوا معنا الخطوات لتتعرفوا عليها:

قم بالذهاب إلى منصة مدرستي من الرابط منصة مدرستي schools.madrasati.sa.

قم بتسجيل الدخول عن طريق إدخال رقم الهوية أو الإقامة في خانة اسم المستخدم.

قم بإدخال كلمة السر في خانة كلمة السر.

قم بإدخال رمز التحقق الظاهر لديك في الصفحة.

اضغط على “تسجيل دخول”.

بعدها ستذهب إلى الصفحة الرئيسية الخاصة بالطالب.

اضغط على زر القائمة ذو الثلاث شرائط على بعضهم.

في شريط القوائم اضغط على “دروسي”.

وسيظهر لك جدول الاختبارات النهائية الخاصة بك.

اضغط على الاختبار الخاص بك في الجدول الظاهر أمامك.

في خانة رابط حضور الدرس المباشر اضغط على البث الموجود لديك.

ستذهب إلى صفحة ستختار منها طريقة الانضمام إلى الاختبار، (من المتصفح أو من برنامج مايكروسوفت Microsoft Teams).

ستذهب إلى صفحة اضغط على “انضمام الآن”.

اضغط على “إظهار المحادثة”.

اضغط على رابط الاختبار الخاص بك في المحادثة.

وهكذا تكون قد دخلت على الاختبار النهائي الخاص بك، في حالة واجهت أي مشكلة لا تتردد في إخبارانا في خانة التعليقات، ويسعدنا مساعدتكم دائما في موقعكم ثقفني.

هذا كان مقالنا عن طريقة الدخول في الاختبار النهائي للثانوي والمتوسط في منصة مدرستي، نتمنى أن يكون قد نال المقال على إعجابكم، في حالة وجود أية اسئلة أو استفسارات لا تترددوا في مشاركتها معنا في خانة التعليقات بالأسفل، نسأل الله أن يوفق أبنائنا وبناتنا الطلاب في اختباراتهم وأن ييسر عليهم أمورهم، دمتم في أمان الله.