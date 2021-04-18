تعمل المملكة العربية السعودية على تنظيم العمل في القطاعات المختلفة وخاصة قطاع البنوك في شهر رمضان حتى يتمكن الجميع من الحصول على الخدمات المالية وإدارة الحسابات الخاصة بهم وعمل التحويلات والتداول وغيرها من الأمور الخاصة بالبنوك دون توقف، حيث تم تنظيم وتحديد مواعيد عمل البنوك من قبل البنك المركزي السعوديّ مع تحديد إجازة عيد الفطر المبارك.

أوقات دوام البنوك السعودية في رمضان ٢٠٢١

تتبع البنوك في السعودية البنك المركزي السعودي ومؤسسة النقد ساما ويتم تحديد مواعيد العمل في الأوقات الخاصة بشهر رمضان بما يتناسب والشهر الكريم ولا يتعارض مع القيام بتقديم الخدمات الخاصة بالعملاء.

أكد البنك المركزي السعودي على بدء أوقات الدوام اليومية من السعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الرابعة مساءً

تعمل مراكز التحويلات المالية التابعة للبنوك من الساعة التاسعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الخامسة والنصف مساءً بواقع ست ساعات يومياً.

إجازة عيد الفطر للبنوك السعودية

تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك طبقا لما تم الإعلان عنه من قبل البنك المركزي السعودي يوم الثامن والعشرين من شهر رمضان المبارك، الموافق يوم العاشر من شهر مايو 2021.

تستمر إجازة عيد الفطر المبارك للعاملين في البنوك السعودية حتى يوم الرابع من شهر شوال 1442 الموافق يوم السادس عشر من شهر مايو 2021، وبحيث يكون آخر دوام للعاملين في البنوك هو يوم نهاية يوم الاثنين 28 من شهر رمضان.

يتم الاستمرار في عمل البنوك السعودية في الإجازات الرسمية ومنها إجازة عيد الفطر المبارك في الأماكن المزدحمة والآهلة مثل أوقات العمرة والحج وغيرها والتي يحتاج فيها الكثيرين على التحويلات المالية سواء داخل أو خارج المملكة، ويتم تحديد بعض أوقات العمل في النهار أو الليل طبقا لأهمية المكان والحاجة إلى عمل الفروع به.

دوام بنك الراجحي في رمضان 2021

يتسائل عملاء بنك الراجحي عن مواعيد دوام بنك الراجحي في رمضان 2021 وحيث أن مصرف الراجحي من المصارف السعودية والتي يطبق عليها قرارات البنك المركزي فإن مواعيد العمل في في الراجحي في رمضان تبدأمن الساعة العاشرة صباحاً وحتى الرابعة عصراً، بينما مراكز تحويل الأموال تبدأ من التاسعة والنصف صباحاً إلى الخامسة والنصف مساءاً.