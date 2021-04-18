موعد ايداع المساعدة المقطوعة شهر رمضان تاريخ صرف المكرمة الملكية بالمملكة

المساعدة المقطوعة في ظل الظروف التي تمر بها المملكة العربية السعودية من ارتفاع باهظ في الأسعار تعمل الحكومة على إعانة الشعب في تخطي تلك الظروف المعيشية الصعبة وذلك من خلال توفير الدعم المادي لهم الذي يعينهم ويرفع عن كاهلهم أعباء المعيشة، ومن أهم أنواع الدعم المادي الذي تقدمة الحكومة هو منحة مالية سنوية تعرف باسم المساعدة المقطوعة، ويتم صرف هذه المنحة للأشخاص الفقراء ومحدودي الدخل من الرجال والنساء والأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط التي وضعتها الضمان الإجتماعي التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومن الجدير ذكره أن المواطنين المستحقين للمساعدة لم يقوموا بعملية صرف المنحة لهذا العام وذلك بسبب تأخرها لأسباب ما، ومن خلال موضوعنا هذا سوف نوفر لكم طريقة الاستعلام عن مواعيد صرف المنحة.

مواعيد صرف المساعدة المقطوعة

إذا كنت من المواطنين السعوديين المستحقين لدعم المساعدات الخاصة بالضمان الاجتماعي ولم تصرف المنحة المخصصة لهذا العام ١٤٤٢ ، نحن هنا نوفر لك الطريقة التي من خلالها سوف تتمكن من معرفة مواعيد الصرف ومن الموقع الرسمي لوزارة العمل بعيدًا عن أى اشاعات تقوم بترويجها المواقع أو صفحات التواصل الإجتماعي، فقط اتبع ما يلي:

الدخول على رابط وزارة العمل من هنا.

تسجيل الدخول على الرابط نفسه.

أدخل رقم هوية المستفيد، بالإضافة إلى إدخال رقم الطلب الخاص به.

أدخل اسم المستفيد رباعيًا.

أدخل رمز التحقق الذي سيظهر لك على الشاشة.

تأكد من ادخال البيانات بطريقة صحيحة كما يطلبها منك الموقع.

اضغط على أيقونة استعلام.

اسر الشهداء.

اسر السجناء.

الأرامل.

المطلقات.

ذوي الإعاقات.

ذوي الاحتياجات الخاصة.

الأسر الغائب عن عائلها لأي سبب من الأسباب.

كبار السن من الرجال والنساء.

الأسر الفقيرة.

الفئات المستحقة لدعم مساعدة الضمان الإجتماعي