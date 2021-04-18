خاص.. فيديو يوضح حجم كارثة القطار في مصر

أظهر فيديو جديد حجم الضرر الكبير الذي تسبب به حادث القطار في مصر، والذي أدى لإصابة قرابة 100 شخص، ومقتل 5 أشخاص.

وأظهر الفيديو عربة القطار الضخمة وهي مقلوبة بالكامل على جانبها، بينما تجمع العشرات من المواطنين قرب الحادث.

وأدى انقلاب القطار لإصابة عدد من الأشخاص الذين علقوا تحت جانب القطار، الذي أصبح على الأرض بجوار سكة الحديد.

وأصيب العشرات في حادث قطار جديد شهدته مصر، الأحد، عندما خرج قطار متجه من القاهرة إلى المنصورة عن مساره في محافظة القليوبية.

وخرج القطار المتجه من القاهرة الي المنصورة عن القضبان، قرب محطة سكة حديد طوخ.

وقالت وزارة الصحة المصرية إن 97 شخصا أصيبوا في الحادث، فيما دفعت الوزارة بالعشرات من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وفي وقت سابق، قال محافظ القليوبية إن حصيلة الإصابات بلغت 103 أشخاص حتى الآن.

وتوقفت حركة القطارات، على خط القاهرة المنصورة بعد الحادث، فيما دفعت مستشفيات القليوبية بالعديد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين لأقرب مستشفيات.