أمريكا تأمر دبلوماسييها بمغادرة تشاد قبل وصول المتمردين للعاصمة

جدة - نرمين السيد - أمرت الولايات المتحدة موظفيها فى تشاد بالمغادرة، اليوم الأحد، وذلك مع اقتراب متمردين من العاصمة بعدما أظهرت نتائج أولية للانتخابات الرئاسية أن الرئيس إدريس ديبى فى سبيله لتمديد حكمه المستمر منذ ثلاثة عقود، وسط استياء من إدارته لثروات البلد النفطية.





ويتولى ديبى السلطة منذ عام 1990، عندما شن تمردًا مسلحًا، وهو حليف أساسى لفرنسا والولايات المتحدة فى الحرب ضد المتطرفين فى منطقة الساحل الإفريقى.

وفى بيان لها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية: "نظرًا لاقترابهم المتزايد من نجامينا واحتمال نشوب أعمال عنف فى المدينة، صدر الأمر لموظفى الحكومة الأمريكية غير الضروريين بمغادرة تشاد عن طريق رحلات تجارية"، حسبما نقلت "رويترز".

وكانت الحكومة البريطانية حثت عاياها، أمس السبت، على مغادرة تشاد، وقالت إن قافلتين من مسلحى جبهة التغيير والوفاق المتمردة تتقدمان صوب العاصمة.

فيما قال جيش تشاد، إنه تمكن من تدمير قافلة للمتمردين شمالى إقليم كانم بعد ظهر أمس السبت.