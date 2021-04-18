ويتولى ديبى السلطة منذ عام 1990، عندما شن تمردًا مسلحًا، وهو حليف أساسى لفرنسا والولايات المتحدة فى الحرب ضد المتطرفين فى منطقة الساحل الإفريقى.
وفى بيان لها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية: "نظرًا لاقترابهم المتزايد من نجامينا واحتمال نشوب أعمال عنف فى المدينة، صدر الأمر لموظفى الحكومة الأمريكية غير الضروريين بمغادرة تشاد عن طريق رحلات تجارية"، حسبما نقلت "رويترز".
وكانت الحكومة البريطانية حثت عاياها، أمس السبت، على مغادرة تشاد، وقالت إن قافلتين من مسلحى جبهة التغيير والوفاق المتمردة تتقدمان صوب العاصمة.
فيما قال جيش تشاد، إنه تمكن من تدمير قافلة للمتمردين شمالى إقليم كانم بعد ظهر أمس السبت.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمريكا تأمر دبلوماسييها بمغادرة تشاد قبل وصول المتمردين للعاصمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.