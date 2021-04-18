شاهد عيان يروي لحظات انقلاب القطار في طوخ

كشف شاهد عيان لـ"دوت الخليج"، الأحد، تفاصيل حادث قطار طوخ المروع، الذي أدى إلى عدد من القتلى والمصابين.

وخرج القطار المتجه من القاهرة إلى المنصورة عن القضبان، قرب محطة سكة حديد طوخ في بنها.

وقال جمال شيمي، شاهد عيان بموقع حادث قطار سكك حديد طوخ، إنه قبل وقوع الحادث "سمع صوتا شديدا جداً يرجح أنها جراء سقوط العربات وخروجها عن المسار"، مضيفا أن القطار بدأ في التمايل يمينا ويساراً، بعدما انقلبت مقدمة القطار.



وأضاف شيمي في تصريحات خاصة لموقع "دوت الخليج"، والذي كان يستقل العربة الأولى من القطار، أنه شاهد أشلاء جثث متناثرة أسفل القطار.

وتابع: "فيما قام الأهالي بهدم سور خرساني مقابل القطار من أجل دخول سيارات الإسعاف لإنقاذ المصابين وتلقي العلاج اللازم لهم".



وقال مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديدية إن الحادث هو لقطار مختلط، مكون من عربات مكيفة وعربات مميزة، وقد انفصلت عربتين عن القطار، وانقلبت عربة، مما أسفر عن سقوط مصابين، وتوقف الحركة على الخط المتجه من القاهرة إلى المنصورة.

وذكر مراسلنا أنه تم توجيه 58 سيارة إسعاف وجاري حصر الإصابات، مفيدا بتواجد كافة الأجهزة في موقع الحادثة.

وأكد اللواء عبد الحميد محافظ القليوبية أن حصيلة إصابات حادث قطار طوخ بلغت 103 مصابين حتى الآن، مشيرًا إلى أنه لم يتم تحديد حالات الوفاة حتى الآن.

وذكر الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات، مؤكدًا أنه تم رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع مستشفيات محافظة القليوبية.



ويأتي الحادث بعد أسابيع من حادثة تصادم قطارين في محافظة سوهاج المصرية يوم 26 مارس 2021، حيث أدى التصادم إلى وفاة 19 شخصًا على الأقل وإصابة أكثر من 180 آخرين.