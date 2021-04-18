ساعات حاسمة.. انقلاب كبرى أندية أوروبا على دوري الأبطال

عملية أشبه "بالانقلاب" يشهدها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، من قبل كبرى الأندية الأوروبية، للانفصال عن الاتحاد وبطولته الكبيرة "دوري أبطال أوروبا"، وإنشاء بطولة خاصة بهم.

وكشفت مصادر أوروبية عديدة، أن "انقلابا" بقيادة ريال مدريد ورئيسه فلورنتينو بيريز، ومعه 12 من أكبر أندية أوروبية، وقع الأحد، للانفصال عن بطولة دوري ابطال أوروبا.

ووفقا للمصادر، تسعى أندية ريال مدريد وبرشلونة، وليفربول ومانشستر يونايتد وأرسنال وتشلسي، ويوفنتوس وإنتر ميلانو وأي سي ميلان، بالإضافة لأندية أخرى لم يكشف عنها، للإعلان عن بطولة "دوري السوبر الأوروبي"، والتي سيشاركون فيها عوصا عن اللعب بدوري أبطال أوروبا.

وتسعى الأندية لمضاعفة دخلها في البطولة التي سيتشاركون في تنظيمها، بدلا من الاكتفاء بالدخل المحدد الذي تمنحه بطولة دوري أبطال أوروبا للأندية.

وسارع الاتحاد الأوروبي للكرة (ويفا) ورابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، بإدانة دوري السوبر الأوروبي الجديد، في بيانات رسمية.

وقالت مصادر أن عقوبات كبيرة ستنتظر الأندية التي ستعلن انضمامها للدوري الجديد من قبل الويفا، ومنها حرمان الأندية من اللعب في البطولات الأوروبية القادمة، حتى الدولية منها، مثل بطولة كأس أوروبا للمنتخبات.

ووفقا لمصادر صحفية، فأن رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، كان الرأس المدبر لهذا "الانقلاب"، وهو كان الذي أقنع بقية الأندية بالانفصال.

وتنتظر جماهير كرة القدم الإعلان الرسمي عن دوري السوبر الأوروبي، والمقرر في وقت قريب.