جنود إسرائيليون يتظاهرون أمام وزارة الدفاع

جدة - نرمين السيد - تظاهر، اليوم الأحد، مئات من جنود الاحتلال الإسرائيلى من ذوى الاحتياجات الخاصة، قبالة مقر وزارة الدفاع فى تل ابيب، احتجاجا على ما يعتبرونه تقصير الدولة فى تقديم المساعدات لهم.





وحسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" عن وسائل إعلام إسرائيلية فإنه من المتوقع أن تنظم غدا أيضا مظاهرة قبالة سبعة مكاتب لقسم التأهيل التابع لوزارة الدفاع. وطالب المتظاهرون باستبدال القائمين على قسم إعادة تأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة فى وزارة الدفاع، نظرا لتقاعس هؤلاء فى معاملتهم كما ينبغى، وبسبب ما يصفونه بعدم أخذ احتياجات من أصيبوا بصدمة القتال بعين الاعتبار. ولفتت هيئة البث إلى أنه كان من بين المتظاهرين أقرباء الجندى السابق، إيتسيك سعيديان، الذى أضرم النار فى نفسه عشية يوم ذكرى حروب ومعارك إسرائيل، الأسبوع الماضى.

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