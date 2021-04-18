واشنطن: لن نقدم تنازلات لإيران حول الاتفاق النووى قبل الاستجابة لمطالبنا

جدة - نرمين السيد - وقال مستشار البيت الأبيض للأمن القومى، جيك سوليفان، فى حديث لقناة "فوكس نيوز"، اليوم الأحد، إن "الولايات المتحدة لن ترفع العقوبات" عن إيران قبل التأكد من أن الأخيرة "عادت بشكل كامل إلى تطبيق التزاماتها فى إطار الصفقة" ونفذت عدة مطالب يطرحها الجانب الأمريكى.

وأضاف سوليفان: "الولايات المتحدة لن تقدم أى تنازلات قبل أن نكون على يقين بحدوث كل ذلك".

وتاتى هذه التصريحات فى وقت تستضيف فيه فيينا محادثات برعاية الاتحاد الأوروبى حول سبل إنقاذ الاتفاق حول البرنامج النووى الإيرانى فى ظل انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018 خلال ولاية رئيسها السابق، دونالد ترامب، الذى فرض عقوبات موجعة على الطرف الإيرانى، ليرد بخفض التزاماته ضمن الصفقة منذ 2019.

وتجرى المحادثات رسميا بين إيران من جهة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، لكن الاتحاد الأوروبى سبق أن أكد مشاركة الولايات المتحدة، التى يقيم وفدها بفندق قريب، فى الحوار دون خوضها أى اتصالات مباشرة مع الطرف الإيرانى الذى يرفض التفاوض مع إدارة الرئيس الأمريكى، جو بايدن، قبل رفع العقوبات.