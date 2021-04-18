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عمر شويل - جدة موعد مباراة ليفربول أمام ليدز يونايتد ضمن مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة للمباراة، بعد خروج ليفربول من دوري أبطال أوروبا لصالح ريال مدريد، وذلك بعد فوز ريال مدريد في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد وقد أحرز هدف ليفربول المهاجم المصري محمد صلاح، أما مباراة الإياب فقد إنتهت بالتعادل السلبي لكلا الفريقين ليودع ليفربول البطولة، واليوم نتناول موعد مباراة ليفربول أمام ليدز يونايتد ضمن مباريات الإسبوع الثاني والثلاثون من الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول أمام ليدز يونايتد الدوري الإنجليزي

ينتظر ملعب إيلاند رود المباراة المقبلة ضمن مباريات الأسبوع الثاني والثلاثين من الدوري الإنجليزي ومن الجدير بالذكر أن ليفربول قد خاص واحد وثلاثين مباراة في المركز السادس باثنين وخمسون نقطة، أما ليدز يونايتد فقط خاض كذلك واحد وثلاثين مباراة في المركز العاشر بخمس وأربعين نقطة، وبعد تعثر وست هام للصعود إلى المربع الذهبي وذلك بعد هزيمته من نيوكاسل، أصبح أمام ليفربول فرصة أكبر للصعود إلى المربع الذهبي، في حال فوز ليفربول يصبح 55 نقطة ويتقاسم المركز الرابع مع وست هام.

موعد مباراة ليفربول أمام ليدز يونايتد معظم الدول

في تمام التاسعة مساءاً بتوقيت جمهورية مصر العربية والعاشرة مساءاً بتوقيت المملكة العربية السعودية مساء الإثنين التاسع عشر من إبريل الموافق السابع من رمضان، تنطلق مباراة الأسبوع الثاني والثلاثين التي تجمع بين ليفربول صاحب المركز السادس و ليدز يونايتد في ملعب إيلاند رود ضمن مواجهات الدوري الإنجليزي، ومن ناحية أُخرى نجد أن المباراة يتم إذاعتها في دولتي سوريا والكويت في تمام العاشرة كذلك، وفي الثامنة لسكان تونس والجزائر، وفي السابعة مساءاً للمغرب والحادية عشر للإمارات المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول أمام ليدز يونايتد

يدخل ليفربول لمباراة الإثنين بكافة كروت الربح لتحقيق الفوز سعياً منه للدخول إلى المربع الذهبي، لتعويض الخسارة التي تعرض لها أمام ريال مدريد في مباراته السابقة في دوري أبطال أوروبا، وذلك بمواجهته أمام ليدز يونايتد ضمن مواجهات الدوري الإنجليزي، وعن القنوات الناقلة للمباراة فإن شبكة قنوات بي إن سبورتس تمتلك حقوق إذاعة مباريات الدوري الإنجليزي بالكامل، حيث يمكنك إدخال القناة على جهاز الإستقبال الخاص بك بإدخال تردد 11642 بمُعدل إستقطاب أفقي ومُعدل تصحيح الخطأ 2 / 3 ومعدل الترميز 27500.