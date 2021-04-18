التسجيل علي منصة إحسان الخيرية والتقديم في منصة إحسان كمستفيد ehsan.sa 1442

تم طرح مؤخرا منصة إحسان الخيرية داخل المملكة العربية السعودية ولقد قام العددي من السعوديين بالتسجيل عليها للحصول علي المساعدات المالية بعد أن قام ولي العهد الملك محمد بن سلمان بالتبرع بملبغ 10 ملايين ريال سعودي لصالح الأعمال الخيرية والانسانية داخل المملكة للارتقاء بمستوي المعيشة للمواطنين والقضاء علي الفقر داخل المملكة .

منصة إحسان الخيرية ehsan.sa

تعتبر منصة إحسان منصة خيرية من الدرجة الأولي حيث أطلقتها المملكة العربية السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الكترونيا لتكون أكثر شفافية لجمع التبرعات ووصولها إلي ذويها وتقديم المعونة للمحتاجين مباشرة وذلك من خلال تقييم درجة إحتياج الأفراد ولا تسعي إلي الربح أو الشهرة ولكنها تسعي إلي تنفيذ رؤية المملكة لمساعدة كافة الفقراء والمحتاجين وذوي الإعاقة والمطلقات والأرامل .

التقديم علي منصة إحسان الخيرية 1442

للتقديم علي منصة إحسان الخيرية يجب إتباع الخطوات التالية :

الدخول علي رابط تسجيل منصة إحسان الخيرية للعمل الوطني بالمملكة العربية السعودية . الضغط علي إنشاء حساب علي المنصة . يجب إدخال الاسم والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف الخاص بالمواطن يجب التأكد من البيانات للحصول علي الرمز الخاص بالمواطن يجب إدخال الرمز والضغط علي إنشاب حساب جديد علي المنصة .

التسجيل في منصة إحسان كمستفيد

للتسجيل علي منصة إحسان الخيرية كمستفيد عليك إتباع الخطوات السابقة للاستفادة من المنصة وطلب المعونة في المجال الطبي أو التعليمي أو المجال الاقتصادي أو الإغاثات وكفالة الأيتام ورعاية المعاقين ، ولقد تعددت مجالات منصة إحسان الخيرية داخل المملكة للوصول إلي جميع المحتاجين وذلك من خلال التبرعات والتوزيع مباشرة لهم .

منصة إحسان الخيرية الوطنية

تعمل هذه المنصة تحت إشراف الحكومة السعودية ووزارة العدل ووزارة الداخلية السعودية للتحقق من كافة البيانات وصحتها المتقدمين للحصول علي المساعدات ، حيث بدا العمل علي هذه المنصة خلال شهر رمضان المبارك الحالي لعام 2021\1442 وقد قام بالفعل العديد من أصحاب الشركات والمصانع بالتبرع والعائلة الملكة بالدعم الكامل المادي والمعنوي لوصول العمل الخيري وانتشاره داخل المملكة .