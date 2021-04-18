يعتبر التسجيل في العوائد السنوية 1442 من الخدمات الهامة للمواطنين بالمملكة. لأنها تمكنهم من التعرف على والاستعلام عن العوائد السنوية الخاصة بهم. الأمر الذي يُسهل عليهم ويوفر الوقت والجهد في الذهاب للبنوك. وتعتبر العوائد السنوية أحد أشكال الدخل السنوي التي يحصل عليها المواطنين بالمملكة. ويتم صرفها للمواطنين وشيوخ القبائل تم تأسيسها في عهد الملك عبدالعزيز آل سعود وذلك لضمان الرعاية الاجتماعية لكافة المواطنين. واليوم تم تأسيس إدارة خاصة للعوائد السنوية بوزارة المالية لتقديم خدمتها للمستفيدين منها.

خطوات التسجيل في العوائد السنوية 1442

لذلك يعد التسجيل في العوائد السنوية من الأمور المهمة للجميع وقد أتاحت وزارة المالية السعودية إمكانية التسجيل من خلال البوابة الإلكترونية بالخطوات الآتية:

الولوج للبوابة الإلكترونية لوزارة المالية السعودية.

النقر على تسجيل الدخول

من ثم اختيار منصة الأفراد ثم النقر على التسجيل ابدأ بإدخال بياناتك الشخصية والعنوان الوطني

من ثم أدخل بيانات الدخل الخاصة بك

من ثم أدخل رقم حسابك المصرفي وأرفق الملفات المطلوب إرفاقها

من ثم النقر على أيقونة التسجيل.

يصلك رمز التفعيل من البوابة لهاتفك الجوال

ويمكنك الآن تسجيل الدخول والتسجيل في العوائد السنوية.

الاستعلام عن العوائد السنوية برقم السجل

برزت في السنوات الأخيرة الكثير من الاستعلامات مع رؤية المملكة للتحول الرقمي ولعل من أبرزها الاستعلام عن العوائد السنوية برقم السجل المدني بالخطوات الآتية:

الدخول لموقع وزارة المالية السعودية

النقر على الخدمات الإلكترونية من ثم اختر من القائمة خدمات الأفراد

قم بعدها بالنقر على ” الاستعلام عن العوائد السنوية “

ثم بالموافقة على الشروط والأحكام الظاهرة أمامك من ضمن بنود الحصول على الخدمة

من ثم انقر على الانتقال للخدمة

أدخل رقم الهوية الوطنية للمستفيد

وأدخل رمز التحقق ثم النقر على كلمة الاستعلام.

حجز موعد العوائد السنوية في وزارة المالية

يمكن حجر موعدًا في العوائد المالية بوزارة المالية بعدة خطوات يسيرة قم بالدخول مباشرة إلى خدمة الحجز عبر البوابة الإلكترونية لوزارة المالية. ومن ثم تسجيل الدخول وإدخال رقم الهوية للمستفيد ورمز التحقق الظاهر أمامك. ثم الانتقال لتبويب الاستعلام ومنه تنتقل للصحة المخصصة للحجز قم بملء البيانات وتحديد تاريخ الموعد وكتابة رقم الهوية ثم حفظ الطلب وبتلك الخطوات تكون قد انتهيت من حجز موعد العوائد السنوية في وزارة المالية وبإمكانك الذهاب لأحد الفروع بالوقت المحدد لك.