أسرار الكعك العراقي الفاخر بالسمسم هش وبمقادير مضبوطة بطريقة احلي من الجاهز

الكعك العراقي الفاخر بالسمسم ، من الحلويات أو المعجنات القديمة التي مازالت تستحوذ أول قائمات المعجنات لأنها خفيفة على الفطار بها أو العشاء وهو موجود في كثير من البلاد ويختلف طريقة عمله على حسب تقاليد كل بلد ويمكن حشوه بكثير من الحشوات المختلفة كالتمر والعجوة والملبن وغيرهم حسب الرغبة. طريقة عمل الكعك العراقي الفاخر بالسمسم في المنزل طريقة عمل الكعك العراقي الفاخر بالسمسم في المنزل مكونات الكعك العراقي الفاخر بالسمسم في المنزل ثلاثة أكواب دقيق أبيض. كوب سكر. نصف كوب حليب. كوب من الزيت. بيضة. كوب سمسم أبيض. ملعقة كبيرة فانيليا. ملعقة كبيرة بكينج بودر. طريقة تحضير الكعك العراقي الفاخر بالسمسم في المنزل في العجان على درجة خلط متوسطة نضع الزيت والسكر والخلط لبعض الدقائق.

نضيف البيض والفانيليا وزيادة السرعة والخلط لبعض الدقائق مرة أخرى وإضافة الحليب والخلط حتى يختلط مع الباقي جيدًا.

نضيف الدقيق وبيكنج بودر بالتدريج حتى يتم العجن وتتكون عجينة متماسكة غير لاصقة في اليد.

في إناء عميق يتم دهنه بالزيت ووضع العجينة ترتفع فيه لبعض الوقت.

تسخين الفرن قبل الخبيز بحوالي عشر دقائق.

تشكيل العجينة لقطع متساوية والبدء في تشكيلها على الشكل المرغوب فيه وغمرها في السمسم من جميع الجوانب ووضعها في صينية مدهونة زيت أو بها ورق الزبدة مع مراعاة وجود فاصل بين كل كحكة وأخرى.

إدخال الصينية الفرن لحوالي ٢٠ دقيقة على نار متوسطة.

وهكذا يكون جاهز ويترك حتى يبرد كي لا يضر المعدة وهو ساخن.

في الخطوات السابقة يمكن استخدام الخلاط الكهربائي في خلط المكونات السائلة واستخدام اليد في العجين في حالة عدم توافر العجان الكهربائي. مكونات الكعك العراقي الفاخر بالسمسم في المنزلطريقة تحضير الكعك العراقي الفاخر بالسمسم في المنزل يجب التأكد من أن السمسم خاص بالحلويات. والآن وبعد أن تعرفنا على طريقة عمل الكعك أبو سمسم يمكن تجربته في المنزل بأسهل وأقل التكاليف والامكانيات كما أنه ذو طعم رائع ويحبه الكثير. الوسوم

الكعك العراقي الفاخر بالسمسم ، من الحلويات أو المعجنات القديمة التي مازالت تستحوذ أول قائمات المعجنات لأنها خفيفة على الفطار بها أو العشاء وهو موجود في كثير من البلاد ويختلف طريقة عمله على حسب تقاليد كل بلد ويمكن حشوه بكثير من الحشوات المختلفة كالتمر والعجوة والملبن وغيرهم حسب الرغبة. طريقة عمل الكعك العراقي الفاخر بالسمسم في المنزل طريقة عمل الكعك العراقي الفاخر بالسمسم في المنزل مكونات الكعك العراقي الفاخر بالسمسم في المنزل ثلاثة أكواب دقيق أبيض. كوب سكر. نصف كوب حليب. كوب من الزيت. بيضة. كوب سمسم أبيض. ملعقة كبيرة فانيليا. ملعقة كبيرة بكينج بودر. طريقة تحضير الكعك العراقي الفاخر بالسمسم في المنزل في العجان على درجة خلط متوسطة نضع الزيت والسكر والخلط لبعض الدقائق.

نضيف البيض والفانيليا وزيادة السرعة والخلط لبعض الدقائق مرة أخرى وإضافة الحليب والخلط حتى يختلط مع الباقي جيدًا.

نضيف الدقيق وبيكنج بودر بالتدريج حتى يتم العجن وتتكون عجينة متماسكة غير لاصقة في اليد.

في إناء عميق يتم دهنه بالزيت ووضع العجينة ترتفع فيه لبعض الوقت.

تسخين الفرن قبل الخبيز بحوالي عشر دقائق.

تشكيل العجينة لقطع متساوية والبدء في تشكيلها على الشكل المرغوب فيه وغمرها في السمسم من جميع الجوانب ووضعها في صينية مدهونة زيت أو بها ورق الزبدة مع مراعاة وجود فاصل بين كل كحكة وأخرى.

إدخال الصينية الفرن لحوالي ٢٠ دقيقة على نار متوسطة.

وهكذا يكون جاهز ويترك حتى يبرد كي لا يضر المعدة وهو ساخن.

في الخطوات السابقة يمكن استخدام الخلاط الكهربائي في خلط المكونات السائلة واستخدام اليد في العجين في حالة عدم توافر العجان الكهربائي. مكونات الكعك العراقي الفاخر بالسمسم في المنزلطريقة تحضير الكعك العراقي الفاخر بالسمسم في المنزل يجب التأكد من أن السمسم خاص بالحلويات. والآن وبعد أن تعرفنا على طريقة عمل الكعك أبو سمسم يمكن تجربته في المنزل بأسهل وأقل التكاليف والامكانيات كما أنه ذو طعم رائع ويحبه الكثير.

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