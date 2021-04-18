مسؤول صحي خليجي: الحصول على جرعة ثالثة من «فايزر» وارد

الرياض ـ وكالات: أكد مدير الصحة العامة في مجلس الصحة الخليجي الدكتور أحمد العمار، أن أحدًا لا يستطيع الجزم باحتمالية أن تكون هناك جرعة من لقاح كورونا المستجد السنة القادمة. وقال في تغريدة على “تويتر”: البعض تفاجأ من حديث مسؤول في شركة “فايزر” عن احتمالية أن يكون هناك جرعة من اللقاح السنة القادمة، نعم هذا الاحتمال وارد”. وأضاف: “ولكن حتى الآن لا يستطيع أحد الجزم” بضرورة الحصول على هذه الجرعة الثالثة من اللقاح الأميركي. وأكد المسؤول على أن هذا “لا يعني ضعف فعالية اللقاح، بل لا يزال مهما وفعالا مثله مثل غيره من اللقاحات الموسمية الفعالة كالإنفلونزا”.

وكان تصريح الرئيس التنفيذي لشركة الأدوية الأميركية “فايزر” ألبرت بورلا، حول ضرورة الحصول على جرعة ثالثة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا، أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

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