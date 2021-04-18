أخبار اليمن : تصعيد عسكري بالحديدة وغارات عدوانية على مأرب

دوت الخليج -

تصعيد عسكري بالحديدة وغارات عدوانية على مأرب

واصلت قوى العدوان خرق هدنة الحديدة، وشن الطيران 16 غارة على محافظة مأرب خلال الـ24 ساعة الماضية. تصعيد عسكري بالحديدة وغارات عدوانية على مأربواصلت قوى العدوان خرق هدنة الحديدة، وشن الطيران 16 غارة على محافظة مأرب خلال الـ24 ساعة الماضية. وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان نفذت 174 خرقاً بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية، و13 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 179 قذيفة و155 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة. ومن بين الخروق تحليق خمس طائرات تجسسية في أجواء كيلو16 والدريهمي والجبلية. وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان السعودي شن 16 غارة على شرق المشجح في مديرية صرواح بمحافظة مأرب.

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