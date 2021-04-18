أخبار اليمن : ابتعدوا عن هذه الأماكن.. الأرصاد يحذر المواطنين

ابتعدوا عن هذه الأماكن.. الأرصاد يحذر المواطنين
أفاد المركز الوطني للأرصاد باستمرار حالة عدم الاستقرار في الأجواء على أجزاء من المرتفعات الجبلية خلال الـ 24 ساعة القادمة .
وتوقع المركز في نشرته الجوية، استمرار هطول الأمطار المتفاوتة الشدة المصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد أحياناً على أجزاء متفرقة من المرتفعات الجبلية الغربية.
وأشار إلى نشاط في الرياح السطحية قد تعمل على إثارة الأتربة والرمال على السواحل الغربية واضطراب البحر وارتفاع الموج خاصة على باب المندب، ذوباب، الخوخة، المخا، جزيرة ميون.
ولفت المركز إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة نسبياً على المناطق الصحراوية والسهول الساحلية .
ودعا المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها، إلى عدم التواجد في بطون الأودية وممرات السيول أثناء وبعد هطول الأمطار.
وحث المواطنين في المناطق الصحراوية على عدم التعرض لأشعة الشمس اللافحة خلال فترة الظهيرة ، محذراً الصيادين ومرتادي البحر من اضطراب البحر وارتفاع الموج.
وأفاد المركز بهطول أمطار متفاوتة الشدة على أجزاء من المرتفعات الجبلية، مبيناً أن كمية الأمطار المسجلة في بعض محطات الرصد جاءت على النحو الآتي: المحويت 17.4 ملم، حجة 4.4 ملم، الحديدة 10.5 ملم.
وذكر المركز بأن أمطاراً هطلت على صنعاء، إب، ذمار، تعز وعمران وكانت خارج نطاق محطات الرصد.
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