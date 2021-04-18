الصحة العالمية: الوضع الوبائي في العالم مقلق
وصفت منظمة الصحة العالمية، الوضع الوبائي في العالم بعد الزيادة في معدل الإصابة والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، التي تم تسجيلها خلال الأسابيع الأخيرة بالـ"مقلق".
ونقلت وكالة أنباء "رويترز" عن ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا، ميليتا فوينوفيتش، اليوم الأحد، القول: إنه "حتى 12 أبريل الجاري، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، كان هناك 135 مليون و646617 حالة إصابة بكورونا ومليونان و930732 حالة وفاة في جميع أنحاء العالم".
وأضافت: إنه تم تسجيل زيادة في عدد الإصابات الجديدة على مدى 7 أسابيع متتالية، وزيادة في عدد الوفيات على مدى 4 أسابيع متتالية.
وأوضحت أن نسق الزيادة التي تم تسجيلها في الإصابات والوفيات مقلق.. مشيرة إلى أنه "لا نزال نرى تأثير ظهور متغيرات الفيروس ورفع الإجراءات التقييدية واستخدام اللقاح غير العادل بين البلدان".
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