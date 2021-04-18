مصر.. وفاة مسؤول قضائي كبير في حادث قطار طوخ

قال مصدر قضائي إن نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار طاهر عبد الباري سعيد قد لقي مصرعه في حادث القطار الذي وقع في مدينة طوخ بمحافظة القليوبية المصرية، وأسفر عن عدد من القتلى وعشرات الجرحى.
وخرج القطار المتجه من القاهرة الي المنصورة عن القضبان، قرب محطة سكة حديد طوخ.
وقالت وزارة الصحة المصرية إن 97 شخصا أصيبوا في الحادث، فيما دفعت الوزارة بالعشرات من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.
وفي وقت سابق، قال محافظ القليوبية إن حصيلة الإصابات بلغت 103 أشخاص حتى الآن.
وأمر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب حادث القطار المتجه من القاهرة إلى مدينة المنصورة.
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