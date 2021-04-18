عاجل.. مقتل 3 أشخاص جراء إطلاق نار فى مدينة كينوشا الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وقبل يومين، قالت الشرطة الأمريكية إنها تحقق فى حادث إطلاق نار عشوائى داخل منشأة تابعة لشركة البريد "فيديكس FedEx" بالقرب من مطار إنديانابوليس فى ولاية إنديانا. وأوضح ضابط شرطة مدينة إنديانابوليس، جينى كوك، الجمعة الماضية، أنه تم استدعاء الضباط إلى موقع إطلاق النار حوالى الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي، مشيرا إلى أنه تم العثور على عدة ضحايا فى المكان دون ذكر العدد.

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