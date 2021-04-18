مصر.. التحفظ على سائق قطار طوخ ومساعده في إطار التحقيقات

أكد مصدر أمني مصري أنه تم التحفظ على سائق قطار طوخ، الذي خرج عن القضبان وتسبب بحادث كبير الأحد، استعدادا للتحقيق معه في الحادث.
وقال المصدر إنه تم أيضا التحفظ على مساعد سائق القطار، إضافة إلى عمال الإشارات والأبراج بالمنطقة ما بين طوخ وبنها للسكة الحديد، لافتا إلى التحقيق معهم من قبل النيابة عقب الحادث.
وأصيب العشرات في حادث قطار جديد شهدته مصر، الأحد، عندما خرج قطار متجه من القاهرة إلى المنصورة عن مساره في محافظة القليوبية.
وخرج القطار المتجه من القاهرة الي المنصورة عن القضبان، قرب محطة سكة حديد طوخ.
وقالت وزارة الصحة المصرية إن 97 شخصا أصيبوا في الحادث، فيما دفعت الوزارة بالعشرات من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.
وأمر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب حادث القطار المتجه من القاهرة إلى مدينة المنصورة.
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