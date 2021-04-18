عاجل.. روسيا تطرد 20 دبلوماسيا تشيكيا ردا على إجراء مماثل

جدة - نرمين السيد - وأعلن رئيس الوزراء التشيكى أندريه بابيش ووزير الخارجية يان هاماتشيكن، أمس السبت، أن الحكومة قررت طرد 18 موظفا بالسفارة الروسية، للاشتباه فى تورط المخابرات الروسية فى انفجار بمخزن أسلحة عام 2014".

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