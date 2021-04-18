سجلت وزارة الصحة الإيطالية، الأحد، 12694 إصابة و251 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".
وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 12694، مقابل 15370 السبت، ليصل العدد العام إلى مستوى 3870131 حالة، بينها 504611 نشطة.
وأضافت وزارة الصحة أنها رصدت 251 وفاة ناجمة عن المرض خلال يوم، مقارنة مع 310 حالات في بيانات السبت، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 116927 شخصا.
لكن يجب الإشارة مع ذلك إلى أن مؤشرات فيروس كورونا تشهد دوما في إيطاليا تراجعا خلال عطلة نهاية الأسبوع لأسباب بيروقراطية وانخفاض في عدد الفحوص.
كما ذكرت وزارة الصحة أن حصيلة المتعافين ارتفعت إلى 3248593 شخصا بعد رصد 13134 حالة شفاء جديدة.
وتعتبر إيطاليا ثامن دولة في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، والسادسة من حيث عدد الوفيات جراء الجائحة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيطاليا ترصد 12694 إصابة و251 وفاة جديدة بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.